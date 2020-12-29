Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan, akademisyen Aylin Sözer'e ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İnsanlıktan nasipsiz bir cani tarafından katledilen Aylin hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve öğrencilerine sabırlar diliyorum. Bu suçu işleyen katile yargı hak ettiği en ağır cezayı verecektir” ifadelerine yer verdi.

Maltepe'de vahşet! Öğretim üyesini evinde yakarak öldürdü İstanbul Maltepe’de bir şahıs eski kız arkadaşı olan öğretim üyesi kadını evinde önce bıçaklayarak öldürdü. Ardından evin kapısına polis dayanınca ateşe vererek yaktı. Şahıs, polis tarafından olay yerinde gözaltına alınırken, kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.