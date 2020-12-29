Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emine Erdoğan, kadın cinayetlerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Her kadın cinayeti kalbimizde yeni yaralar açıyor. Kadınlarımızı katleden canilerin en ağır cezayı almalarını bekliyoruz. Yitirdiğimiz tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum."

Maltepe'de vahşet! Öğretim üyesini evinde yakarak öldürdü İstanbul Maltepe’de bir şahıs eski kız arkadaşı olan öğretim üyesi kadını evinde önce bıçaklayarak öldürdü. Ardından evin kapısına polis dayanınca ateşe vererek yaktı. Şahıs, polis tarafından olay yerinde gözaltına alınırken, kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.