Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hırvat dostlarımızın acısını paylaşıyor, Hırvatistan halkına ve depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz” denildi. Felaket zamanlarında uluslararası iş birliğinin önemine işaret edilen açıklamada, Hırvatistan halkına her türlü desteği sağlamaya hazır olunduğu bildirildi.
Dışişlerinden Hırvatistan'daki depremin ardından taziye ve destek mesajı
29.12.2020 - 23:07 | Son Güncelleme: 29.12.2020 - 23:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Hırvatistan’da meydana gelen depremin ardından taziye mesajı yayınlayarak, “Hırvatistan halkına her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu bildiriyoruz” ifadelerine yer verdi.
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı,
756325 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/756325.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER