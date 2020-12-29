Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hırvat dostlarımızın acısını paylaşıyor, Hırvatistan halkına ve depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz” denildi. Felaket zamanlarında uluslararası iş birliğinin önemine işaret edilen açıklamada, Hırvatistan halkına her türlü desteği sağlamaya hazır olunduğu bildirildi.