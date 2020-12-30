Nurtepe Viyadiğünde İstanbul Havalimanı-Mecidiyeköy seferini yapan 2 İETT otobüsüne yol kenarından taş atıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda camları kırılan otobüsler garaja çekilirken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kağıthane'de taş atılan iki İETT otobüsünün camları kırıldı
30.12.2020 - 02:31 | Son Güncelleme: 30.12.2020 - 02:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kağıthane'de yol kenarından taş atılan 2 İETT otobüsünün camları kırıldı.
Etiketler : kağıthane,kağıthane iett,
756346 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/756346.aspx
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