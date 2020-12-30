Nurtepe Viyadiğünde İstanbul Havalimanı-Mecidiyeköy seferini yapan 2 İETT otobüsüne yol kenarından taş atıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda camları kırılan otobüsler garaja çekilirken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.