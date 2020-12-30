Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili açıklama yapan ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, salgınının ilk üç dört ayında kurumun tarihinde hiç olmadık bir şekilde tüketiciye direkt ulaşabilen çay satışı yaptıklarını belirtti. Alim, “Bu sene üreticilerden tarihimizdeki en büyük ikinci alımı yaptık. Mağazalarımızda 180 ton kuru çay sattık. Üreticiye de 2,6 milyar lira yaş çay bedeliyle birlikte 5 milyar lira ödeme yaptık” dedi. Kahve danışmanı Cenk Remzi Girginol ise 2002'de kişi başı 250 gram olan kahve tüketiminin 1 kilograma yaklaştığını söyledi. Girginol bu artışın ana sebebini şöyle açıkladı: Salgın sebebiyle insanlar evlerinde. Internette her zamankinden fazla vakit geçiriyorlar ve alışveriş yaparken kahve tüketiliyor.