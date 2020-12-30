Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran dedesinin vefat ettiğini sosyal medyasından duyurarak, "Ailemizin asırlık çınarıydı. Torundan torun görmek dahi nasip oldu. Allah yolunda bir ömür sürerek, etrafına saçtığı neşeyle, gök kubbede hoş sada bırakarak göçtü bu dünyadan. Ruhun şad, mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Bakan Yardımcısı Kıran'ın acı günü
30.12.2020 - 11:35 | Son Güncelleme: 30.12.2020 - 11:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın dedesi Ahmet Kılıçarslan hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın dedesi Ahmet Kılıçarslan,
756413 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/756413.aspx
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