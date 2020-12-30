Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran dedesinin vefat ettiğini sosyal medyasından duyurarak, "Ailemizin asırlık çınarıydı. Torundan torun görmek dahi nasip oldu. Allah yolunda bir ömür sürerek, etrafına saçtığı neşeyle, gök kubbede hoş sada bırakarak göçtü bu dünyadan. Ruhun şad, mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.