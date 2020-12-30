Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz’de görev süresi tamamlayan Türk denizaltısı İstanbul Boğazı üzerinden Marmara Denizine geçti. Sabah saatlerinde üzerinde bulunan mürettebat ile İstanbul Boğazı’ndan geçen denizaltının geçiş anları İHA drone kamerası tarafından görüntülendi. Üzerinde bulunan Türk bayrağı ile boğazın üzerinden süzülerek geçen denizaltının görüntüsü kendisine hayran bıraktı.