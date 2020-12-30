Karadeniz’de görev süresi tamamlayan Türk denizaltısı İstanbul Boğazı üzerinden Marmara Denizine geçti. Sabah saatlerinde üzerinde bulunan mürettebat ile İstanbul Boğazı’ndan geçen denizaltının geçiş anları İHA drone kamerası tarafından görüntülendi. Üzerinde bulunan Türk bayrağı ile boğazın üzerinden süzülerek geçen denizaltının görüntüsü kendisine hayran bıraktı.
Türk denizaltısı İstanbul Boğazı’ndan böyle geçti
30.12.2020 - 14:57 | Son Güncelleme: 30.12.2020 - 15:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karadeniz’de sürdürdüğü görevini tamamlayan Türk denizaltısı İstanbul Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne açıldı. Türk denizaltısının mürettebatı ile birlikte İstanbul Boğazı’nı geçmesi İhlas Haber Ajansı (İHA) drone kamerası ile havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Türk denizaltısı,İstanbul Boğazı,
756455 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/756455.aspx
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