Bakan Karaismailoğlu: "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda."
Bakan Karaismailoğlu: Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız
30.12.2020 - 18:37 | Son Güncelleme: 30.12.2020 - 18:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Karaismailoğlu: "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda."
Etiketler : bakan karaismailoğlu,5A uydu,
756493 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/756493.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER