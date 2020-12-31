Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, görüşmede yeni görevi dolayısıyla Xhaçka'yı tebrik etti.
Çavuşoğlu yeni Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Xhaçka ile telefonda görüştü
31.12.2020 - 00:09 | Son Güncelleme: 31.12.2020 - 00:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka ile telefon görüşmesi yaptı.
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
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