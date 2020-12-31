Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Son günlerde “koronavirüs aşısında gecikme olduğu, yanlış aşı politikaları uygulandığı ve bazı kişilerin aşıya erken ulaştığı” yönündeki iddiaları tek tek çürütülen CHP, bu defa Çin’den getirilen Sinovac aşısının temininde aracı firma kullanıldığını öne sürdü. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in dile getirdiği bu iddianın doğru olmadığı bizzat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından belgeleriyle ortaya konuldu.

Bakan Koca “Biontech ve Oxford aşısı dâhil olmak üzere tüm aşı üreticileri ile devlet olarak bizzat aracısız görüştük. Devletimiz adına Devlet Malzeme Ofisimiz, Sinovac firması ile görüşmüş ve Türkiye’deki temsilcileri olan Keymen İlaç AŞ ile de lojistik süreci takip etmiştir. Sinovac firmasının Türkiye’deki tek yetkili distribütörü Keymen İlaç AŞ firmasıdır. Üstelik 7 yıldır bu durum böyledir. Tüm görüşmeler doğrudan üretici şirketlerle yapılmaktadır. Anlaşmanın idari ve mali tüm şartları distribütörden bağımsız olarak ana üretici ile yapılan görüşmelerde belirlenmiştir. Distribütörün yetki ve sorumluluğu Sinovac’ı temsil ve lojistik ile sınırlıdır” dedi.

Ayrıca Sağlık Bakanı Koca, Sinovac şirketinden kendilerine gelen mektubu da kamuoyu ile paylaştı. Sağlık Bakanlığına gönderilen Sinovac Genel Müdürü Helen Yang imzalı mektupta, Keymen Şirketi’nin Sinovac’ın Türkiye ve Azerbaycan’daki tek dağıtımcısı olduğu aktarıldı. Mektupta, Keymen İlaç şirketinin Sinovac şirketini, Devlet Malzeme Ofisinin ise Türkiye’yi temsil ettiği de belirtildi.