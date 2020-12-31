Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Dünya, koronavirüs sonrası yeni düzene geçmek için adımlar atmaya başladı bile. Şehir uzmanlarına göre çok sayıda beyaz yakalı işçi evden çalışmayı ve toplu taşıma araçlarından uzak durmayı tercih ediyor. Bunun sonucu olarak da şehirlerdeki ekonomik merkezler, oteller ve merkezi iş bölgeleri olumsuz yönde etkilenecek, birçoğu kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Pandemi ile birlikte insanların evlere kapanması hükümetler üzerinde konut kıtlığını gidermeleri için baskıyı artırdı. Uzaktan çalışma birçok ofisin boşalmasına sebep oldu. Bu da mahallî yönetimleri ofisleri evlere dönüştürmek için kanuni düzenlemeler yapmaya zorladı.

ŞEHİRDEN GÖÇ BAŞLIYOR

Güney Kore hükûmeti, boş otel ve ofisler satın alarak kamu konutları için 114.000 ev ekleyeceğini açıkladı. İngiltere, mağazaları eve dönüştürmeyi kolaylaştıran ülkeler arasında. Ayrıca toplu taşıma kullanımı birçok ülkede yüzde 70 oranında düştü. İnsanlar şehir merkezlerini terk etmeye başladı. San Francisco’dan Sidney’e ana caddeler ve iş merkezlerinin boşalması sonucu ortaya çıkan terk edilmiş şehir merkezlerinin kısa bir süre içinde banliyölere dönüşmesi bekleniyor. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, günlük ihtiyaçların çoğunun 15 dakikalık yürüme mesafesinde, bisikletle veya toplu taşıma araçlarında gidip geldiği "çeyrek saatlik şehri" hedeflediklerini açıkladı.