Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uçakla Türkiye'ye gelen tüm dış hat yolcuları, çıkış istasyonundaki bilet ve bagaj işlemleri sırasında test sonuçlarını ibraz etti. THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yurt dışı çıkışlı, Türkiye varışlı veya Türkiye aktarmalı olarak başka bir ülkeye yapılacak uçuşlarda, uçuşların gerçekleştirildiği ülkelerin mahallî tarih ve saatleri ile 30 Aralık 2020 saat 00.00 itibarıyla Türkiye'deki regülasyon gereği, uçuş saatinden maksimum 72 saat önce numunesi verilmiş olan negatif PCR testinin ibraz edilmesi gerekiyor. Altı yaş altı yolcuların test sonucu ibraz etme mecburiyeti bulunmuyor" ifadeleri kullanıldı. Test ibrazında bulunmayanların uçuşa kabul edilmeyeceği bildirildi.