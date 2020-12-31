Kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilen Fransa’da, Güney Afrika'da görülen mutasyona uğramış korona virüs türünden (501.V2) tespit edildi. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa’nın İsviçre sınırına yakın olan Haut-Rhin bölgesinde yaşadığı belirtilen hastanın Güney Afrika’dan döndüğü belirtildi.
Hastanın evde kendisini izole ettiği belirtilirken, söz konusu virüsün daha bulaşıcı olduğu aktarıldı.