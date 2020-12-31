Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşını kapsayan ve 4 Ocak Pazartesi'ye kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması akşam saat 21.00’de itibariyle başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, yasağın başladığı ilk dakikalardan itibaren İstanbul Boğazında koronavirüs ve yılbaşı kutlamalarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. 2021’e saatler kala gerçekleştirilen denetimlerde, Ataköy Marina’da bulunan demirlemiş teknelerdeki görevliler tek tek koronavirüse karşı uyarılarak, kutlamaların yasak olduğu hakkında bilgiler aktarıldı. Denetimler sırasında herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadı.