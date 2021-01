Türkiye Gazetesi

HAZIRLAYAN: MAHMUT ÖZAY

1- Türkiye’yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde gösterdiği için kapatılan ve üç yıl sonra açılan platformu hatırlayabildiniz mi?

A- Messenger B- Wikipedia

C- Wattpad D- WhatsApp

2- 27 Şubat'ta 33 askerin şehit olduğu İdlib’deki saldırı sonrası başlatılan harekâtın adı neydi?

A- Zeytin Dalı Operasyonu

B- Fırat Operasyonu

C- Bahar Kalkanı

D- Şah-Mat Operasyonu

3- 24 saatten az bir süre içinde düşen iki çığ sebebiyle 41 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi de yaralandı. Felaketin yaşandığı yer neresiydi?

A- Erzurum-Pasinler

B- Van-Bahçesaray

C- Sivas-İmranlı

D- Bitlis-Hizan

4- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir uçağın 5 Şubat’ta pistten çıkması sonucu kaç yolcu hayatını kaybetmişti?

A-3 B-7 C-10 D- 12

5- 46 yaşındaki siyahi isim, ABD polisi tarafından bilerek ve alenen öldürüldü. Ölüm sonrası ülke çapında gösteriler yapıldı. 'Nazik dev'i hatırlıyor musunuz?

A- George Floyd B- Abraham Barton

C- Austin Bart D- Cedric Robin

6- Karadeniz’de Tuna-1 bölgesinden gelen çifte müjde ile bulunan toplam doğalgaz rezervi miktarını hatırlıyor musunuz?

A- 405 milyar m³ B- 85 milyar m³

C- 320 milyar m³ D- 140 milyar m³

7- Sahi, Süper Lig’in son gol kralı kim olmuştu?

A- Papiss Cisse B- Vedat Muriç

C- Adis Jahovic D- Al.Sörloth

8- Geçirdiği bir helikopter kazasında hayatını kaybeden basketbol tarihinin efsane ismini hatırlıyor musunuz?

A- Kobe Bryant B- Michael Wright

C- Paulo Coelho D-Abraham Lincoln

9- Dünyanın kâbusu hâline gelen koronavirüs salgınında ülkemizde ilk vaka mart ayında görüldü. Sonrasında hayatımız değişti. Korona ile birlikte hemen hemen her yerde karşımıza çıkan üç önemli kuralı hatırladınız mı?

A- Maske-Mesafe-Temizlik

B- Kolonya-Bulaşma-Asemptomatik

C- İzolasyon-Epidemi-Maske

D- Temizlik-Kolonya-Dezenfektan

10- Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınının artması üzerine vatandaşları sosyal hayattan çekmek için hangi sloganı hayat prensibimiz hâline getirdi?

A- Evdeki hesap çarşıya uymaz

B- Ev alma, komşu al

C- Hayat eve sığar

D- Virüs evlerden ırak

11- O, koronavirüste ilk vakaya bakan ve ilk kaybettiğimiz sağlık çalışanı... İsmi İstanbul’da bir hastaneye de verildi. Bahsettiğimiz dâhiliye profesörü kimdi?

A- Cemil Taşçıoğlu B- Cemil Meriç

C- Cemil Durmaz D- Cemil Kısakürek

12- Bir ilçede söndürüldü, başka bir ilçeden dumanlar yükseldi. Çıkan yagınlarda 400 hektar orman, 500’den fazla aile zarar gördü. Birçok hayvan telef oldu. Sabatoj iddiaları ile gündeme gelen yangınlar hangi şehrimizdeydi, hatırlayabildiniz mi?

A- Mersin B- Adana

C- Antalya D- Hatay

13- ‘Evde kal’ çağrılarına uyan ve nezaketiyle fenomen olan ‘Burhan Amca’ kapısına gelen zabıtadan ne istemişti?

A- Ekmek, tuz, makarna

B- Gazete, kalem, defter

C- Kedi, köpek, kuş

D- Pırasa, fasulye, poğaça

14- 24 Temmuz’da kılınan ilk cuma namazıyla Ayasofya-i Kebîr Câmî-i Şerîfi ibadete açıldı. Bu tarihî kararla kaç yıllık bir özlem son buldu?

A- 60 B- 74 C- 82 D- 86

15- Türk demokrasi tarihinde “kara bir leke” olan 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. senesinde Yassıada, yeni adıyla yeniden açıldı. O isim neydi?

A- 27 Mayıs Adası

B- Millî Hafıza ve Demokrasi Adası

C- Karanlığa Işık Adası

D- Demokrasi ve Özgürlükler Adası

16- Havai fişek fabrikasında yaşanan patlamada 7 kişi hayatını kaybetti. Ardından patlamayanları imha ederken yaşanan ikinci faciada üç asker şehit oldu. Çifte patlamanın yaşandığı şehir hangisiydi?

A- Adana B- Bursa

C- Sakarya D- Şanlıurfa

17- Baykar firması tarafından millî ve özgün olarak geliştirilen ve 2020'de ilk defa görücüye çıkan uçan arabanın adı neydi?

A- Cezeri B- Harezmi

C- Piri Reis D- Mimar Sinan

18- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bütçe görüşmelerinde, HDP’li vekillerle tartışmasında söylediği ve çok konuşulan sözlerini hatırlayabildiniz mi?

A- Ohhh, paralar PKK’ya değil, millete gidiyor

B- Geçti Bor’un pazarı

C- Ufak at da civcivler yesin

D- Siz gidin karanlık pazarlıklarınızla uğraşın

19- İstanbul'da 9 yıl sonra ilk defa Formula 1 yarışı yapıldı. Koronadan dolayı satılan biletlerin iptal edildiği ve seyircisiz yapılan Türkiye Grand Prix'sini kim kazandı?

A- Perez B- Leclerc

C- Vettel D- Hamilton

20- 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlaması sonucu 190 kişinin hayatını kaybettiği ve siyasi çıkarları için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bölgeye koştuğu liman neredeydi?

A- Mersin B- Beyrut

C- Kolombiya D- Hindistan

21- 2020'de dünyada 6,5 büyüklüğünün üzerinde 22 deprem yaşandı. Elâzığ ve İzmir’le ülkemiz o rakamın üzerine iki defa çıktı. 83 kişinin can kaybı ile bütün dünyada en çok deprem ölümü ülkemizde gerçekleşti. Bu kadar üzücü haberlerin içinde İzmir’de enkazın altından 91 saat sonra bir kızımız çıkarıldı. Bütün Türkiye o anlara kilitlendi. O miniğin adını hatırlıyor musunuz?

A- Ayda B- İdil C- Kübra D- Mustafa

22- KKTC’de 46 yıldır kapalı idi... Erdoğan ile Bahçeli’nin bölgede piknik yaptığı ve kademeli olarak açılan yerin adını hatırlıyor musunuz?

A- Gazimağusa B- Maraş

C- Girne D- Güzelyurt

23- 22 Ağustos’ta etkili olan şiddetli yağış sebebiyle birçok yerleşim bölgesi sele teslim oldu. Askerlerin de aralarında bulunduğu 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı şehrimiz neresiydi?

A- Rize B- Trabzon

C- Samsun D- Giresun

24- Ekranlarda onu çok sık görürdük. Beyin tümörü sebebiyle iki defa ağır ameliyat geçirdi. 65 yaşında evinde hayatını kaybeden ‘Nurella’ lakaplı modacı sahi kimdi?

A- Adalet Ağaoğlu B- Muhterem Nur

C- Nur Yerlitaş D- Nur Sesigüzel

25- Altın 2020’nin en çok kazandıran yatırımı oldu. Bugünlerde 450 lira seviyelerinde seyreden gram altın bir ara 540 liraya kadar yükseldi. Pekiyi, altının gramı 1 Ocak 2020 tarihinde sizce kaç lira olmuş olabilir?

A-250 B-290 C-350 D-400

26- Netflix, İstanbul’da ofis açmamak için direndi ama yaptırımlar sonrası geri adım attı. Gelen eleştiriler sonrası çocuk istismarı yaptığı için aynı platformun Türkiye’de yayınlayamadığı filmin Türkçe ismi neydi?

A- Küçük Prens B- Minnoşlar

C- Şeker Kız D- 9 Kere Leylâ

27- Karabağ’ın 30 yıllık hasretini sonlandırarak ana vatanla buluşturan Azerbaycan ordusu kaç gün cephede çarpıştı?

A- 25 B- 30 C- 40 D- 44

28- Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki başarı sonrası Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in bol bol kahkahalı zafer konuşmasında bir sözü viral oldu. Hafızalara kazınan o sözünü hatırlayabildiniz mi?

A- İti Kovan

B- Ne oldu Paşinyan

C- Paşinyan’ın belini kırdık

D- Düşmanın kafasını ezdik

29- Herkes onlarla gurur duydu. Koronavirüse karşı yüzde 90 oranında etkili aşıyı geliştiren Türk bilim insanlarının adını hatırlayabildiniz mi?

A- Ali Kuşçu-Feryal Özel

B- Şerif Mardin- Mete Atatüre

C- Uğur Şahin-Özlem Türeci

D- Aziz Sancar-Burcu Özsoy

30- Virüsü yok etmek için bilim insanlarımız var gücüyle çalışıyor. Yerli aşıda Faz-2 çalışmalarına geçen üniversitemiz hangi şehirdeydi?

A- Ankara B- Malatya

C- Diyarbakır D- Kayseri

31- Pandemiye denk gelen son Süper Lig şampiyonunu hatırlıyor musunuz?

A- Fenerbahçe B- Galatasaray

C- Başakşehir D- Beşiktaş

32- “Büyük bir futbolcu olacağımı biliyordum. Millî takımda oynayacağımı biliyordum. Dünya Kupası’nı ülkeme getireceğimizi biliyordum. Ama kokainin esiri olacağımı bilmiyordum!” diyen ve 25 Kasım 2020’de ölen futbol efsanesi kimdi?

A- Socrates B- Paolo Rossi

C- Diego Maradona D- Andres Escobar

33- Şarkıcı Halil Sezai, Tuzla’da kendisini rahatsız eden yaşlı komşusuna odunla saldırdı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Sezai mahkemede elindeki odunla ilgili hangi komik savunmayı verdiği için güldürdü?

A- Vurmak için değil kışın yakacak yapması için götürmüştüm

B- Espri amaçlıydı. ‘Odun mu olalım, yoksa çiçek gibi mi olalım, aramız nasıl olsun’ diye takılmaktı

C- Kendisine odunsun mesajı vermek istemiştim

D- Bahçemde buldum, bu senin mi diyecektim

34- Geçtiğimiz günlerde ülkemize bir büyük gurur yaşatan, Türkiye’nin artistik jimnastikte ilk dünya şampiyonu sporcusu kimdi?

A- İbrahim Çolak B- İbrahim Kutluay

C- İbrahim Acar D- İbrahim Çelikkol

35- Ülkemizde Faz-3 çalışmaları sürdürülen ve ön raporu açıklanan koronavirüs aşısı sizce hangi ülkeye ait olabilir?

A- Almanya C- Fransa C- Çin D- ABD

36- 14 Temmuz’da hayata gözlerini kapayan ve “Ben uzun süre ‘Babam hafız’ demeye utandım” diyen “Ölmeye Yatmak” romanının kadın yazarı kimdi?

A- Mina Urgan B- Adalet Ağaoğlu

C- Peride Celâl D- Elif Şafak

37- Futbolun iki başat ülkesinin iki takımı Şampiyonlar Liginde 8-2’lik bir maç oynadı. Bu sansasyonel skorla ezilen ülke, millî takımlar düzeyinde karşı karşıya geldiği rakibinden aynı farkla (6-0) rövanşı aldı. Bu iki ülkeyi bildiniz mi?

A- İspanya - Almanya

B- İtalya - Cebelitarık

C- Fransa - İspanya

D- Faroe Adaları - Almanya

38- Büyük bir yarışa sahne olan ve bütün dünyanın yakından takip ettiği ABD seçimlerini kim kazandı?

A- Trump B- Biden C- Obama D- Pompeo

39- Remix adam Bilâl Göregen, Covid-19 gölgesinde ve gergin geçen ABD seçimleriyle dünyaca tanınan bir isim hâline geldi. Kedi GIF’i eklenip yayınlanan son videosuyla paylaşım rekoru kıran Bilâl Göregen, hangi enstrümanı çalıyordu?

A- Klarnet B- Saksafon

C- Darbuka D- Org

40- Koronavirüs yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında 11 kişi öldü. Olayın yaşandığı şehrimizi hatırlıyor musunuz?

A- Mardin B- Adana

C- Osmaniye D- Gaziantep

CEVAPLAR VE DEĞERLENDİRME

0-40 Puan: Sizin dünya ile ilginiz yok. Âlem yıkılsa umurunuzda değil.

40-60 Puan: Kendi gündeminde birisiniz. İş güçten gelişmeleri takip etmeye fırsat bulamıyorsunuz. Arada bir göz gezdiriyorsunuz.

60-80 Puan: "Gündemi de takip ederim işimi de yaparım" diyenlerdensiniz. Sizin için iyi bir gözlemci diyebiliriz.

80-100 Puan: Çok iyi bir gündem kurdusunuz. Niçin bilgi yarışmalarına dahil olmuyorsunuz?

1- B

2- C

3- B

4- A

5- A

6- A

7- D

8- A

9- A

10- C

11- A

12- D

13- D

14- D

15- D

16- C

17- A

18- A

19- D

20- B

21- A

22- B

23- D

24- C

25- B

26- B

27- D

28- B

29- C

30- D

31- C

32- C

33- B

34- A

35- C

36- B

37- A

38- B

39- C

40- D