Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önce çiftçilere ardından ‘İktidara oy veren öğretmene öğretmen demem’ şeklindeki skandal sözlerinin ardından, CHP’li Fikri Sağlar da katıldığı bir televizyon kanalında ‘Türbanlı bir hâkimin benim haklarımı koruyacağı konusunda kuşkum var’ sözleriyle hâkimleri hedef aldı. Bu çirkin çıkışa siyasetçi, hukukçu her kesimden tepki yağdı. İşte o sözler:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Din ve inanç hürriyetine baskıcı, bu faşizan, ötekileştirici ve 'kendine özgürlükçü' zihniyetin son kırıntılarını geride bırakmak ve bir daha asla görmemek milletçe en büyük temennimizdir. 2020'nin son günlerinde, milletimizin inanç ve değerleri ile barışık olmayan, çarpık bir zihniyetin Türkçe Kur'ân okutma ve hemen devamında kadının başörtüsüne uzanan bir yolculukla hız kesmeden yoluna devam ettiğine şahit oluyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Kadınların temel bir insan hakkını köhne irtica söylemleriyle baskılamaya çalışmak gericiliktir, ayrımcılıktır, ırkçılıktır. Türkiye bu zihniyete geçit vermeyecektir.

"KORONADAN TEHLİKELİLER"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Herkes bu ülkenin eşit ve birinci sınıf vatandaşıdır. Ayrımcı siyaset, ötekileştirici dil, kılık kıyafet faşizmi tarihin köhnemiş fikirler mezarlığına gömülmüştür. İnsanlık için koronadan tehlikeli bu fikri hortlatmak isteyen zihniyet asla amacına ulaşamayacaktır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Başörtülü bir hâkimin adil olamayacağı görüşü barbarca ve nefret suçu içeren bir yaklaşımdır, şiddetle kınıyoruz. CHP'li Fikri Sağlar'ın 'türbanlı hâkimin adil olacağından kuşkuluyum' ifadesi tam bir bölücülük örneğidir; kendi deyimi ile lafını iade edersek 'ideolojiktir' ve 'militanca'dır. Demokrasi ve hukuk düşmanı barbar bir zihniyettir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: CHP'li Fikri Sağlar gibilerinin rahatsızlığı kendisi gibi bir avuç vesayet elitinin kurmuş olduğu düzeni yok etmemizden kaynaklanmaktadır.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: CHP'li Fikri Sağlar'ın bir televizyon kanalında sarf etmiş olduğu sözler hezeyandır, bölücülüktür. Başörtüsüne dil uzatmak, aklınca ‘türban’ diyerek bir forma büründüğünü iddia etmek safsatadır. İnsan hakları ve inanç özgürlüğü karşıtı yasakçı zihniyeti inatla devam ettiren Sağlar'ın dinî inançları gereği başlarını örten kadınlar için söylediği sözleri asla kabul etmiyoruz. Hadsiz bir şekilde tanımlamaya çalıştığı başörtüsü, Müslüman kadınlar için özgürlüğün simgesidir.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: CHP’li Fikri Sağlar’ı inanç hürriyetini, İslam'ın hükmünü ve milletimizin birliğini hedef alan sözlerinden ötürü şiddetle kınıyorum.

“GİZLİ AJANDALARI VAR”

Hukukçu Cüneyt Toroman: Bu toplumda, demokrasiyi hazmedememiş insanlar çok fazla. Farklı farklı katmanlar var. Bir erkek, kadınların adalet sağlayacağına nasıl güvenecek? Bir kadın, bir erkeğin adalet sağlayacağına nasıl güvenecek? Genç birisi, yaşlı birisinin adalet sağlayacağına nasıl güvenecek? İdeolojik tercihlerini bildiğimiz, sol görüşlü bir hâkimin adaletine nasıl güveneceğiz? Bunlar çok tehlikeli şeyler. Aynı şeyi toplumun farklı kesimleri dile getirdiği takdirde huzur kalır mı? Hukukta önemli olan cübbeyi giydiğin zaman bütün kişisel düşüncelerini ve görüşlerini bir kenara bırakmaktır. Yargılama böyle yapılır. Bunun onlarca denetim mekanizması var. Eğer hâkim hukuktan saparsa, kendi ideolojisi doğrultusunda karar verirse, itiraz hakkı vardır. Diyelim ki, mesleki açıdan yanlış yaptı. En fazla bir kere yapabilir. HSK meslekten atar. Bunu 28 Şubat’ta yaptılar. Fikri Sağlar, 28 Şubat darbesinin en yoğun olduğu dönemde bakandı. Bunların hiçbirine itiraz etti mi? On binlerce başörtülü kız okuldan atıldı. Bunlarla ilgili ‘militan’ diyordu. Kalbine mi girdin de yargılıyorsun? Böyle bir hakkın var mı? Allah ıslah etsin. Demokrasiden nasip versin. Demokrasiyi içselleştiremediğimiz sürece bu devam edecek. Hepsinin içinde gizli bir faşizm var. Bazıları faşizm özlemlerini açığa çıkarıyor. Gizli niyetleri ve ajandaları var. İçlerindekini dışa vuruyor. Bunların içlerinde 1940’larki totaliter zihniyet sürüyor.

"BİR TANESİYLE TANIŞMIŞ MI?”

TÜRKAD Başkan Yardımcısı Avukat Öznur Kızılkaya Uslu: Birçok hâkim arkadaşlarım var. İşlerini o kadar iyi yapıyorlar ki… Fikri Sağlar ön yargılı davranıyor. Bir tane başörtülü hâkimle tanışmış mı acaba? Sadece ön yargıdan ibaret. Dış görünüş üzerinden bunları değerlendirmeye kalkarsak bunun sonu gelmez. Daha önceden çarşaflı bir bayanın davasını almayan hâkim vardı. Bunu yapıyorlar. O kişi oraya hak aramaya gitmiş. Hâkim bütün mesleğine ve bilgisine saygısızlık yaparak bu tutumu takınmış. Benim avukat olarak yapmam gereken, aldığım davada hak ölçüsü tutmaktır. Bizim başörtülü olmamız olumlu katkı verir. İki kat daha fazla hak gözeteceğimiz anlamına gelir. Ben avukat olarak suçluyu savunmam ama hâkim elbette bir karar verecektir. O da yasalara göre, suçluysa mahkûm edecek, suçsuzsa beraat verecektir. Hâkimin başörtülü olması ya da olmaması davada hiçbir etkisi olmaz. Olursa da olumlu katkısı olur. Hem inancı hem de yasalar gereği daha fazla hakkı üstün tutar. Hatta bu eleştirilere maruz kalmamak için başörtülü hâkimler diğer hâkimlerin iki katı daha fazla çalışıyor.

SAĞLAR, SONRADAN KIVIRDI

Sağlar, tepkilerin ardından bir açıklama daha yaptı. Konuşmasında 'başörtüsü' ile 'türban' arasındaki ayrımı ortaya koyduğunu belirten Sağlar "Düşüncelerim bağlamından kopartılarak ve çarpıtılarak linç kampanyasına dönüştürüldü" dedi.