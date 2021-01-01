Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile görüşmesinden sonra, Erdoğan’ın talimatı üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvat mevkidaşı Davor Boinovi ile telefonda görüştü. Bakan Soylu, meydana gelen depremden dolayı Hırvat halkına geçmiş olsun dileklerini iletirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Hırvatistan’ın yaralarını sarmak için gereken her türlü desteğin verileceğini belirtti.

Ayrıca Bakan Soylu görüşmede, ilk etapta AFAD tarafından Hırvatistan’a 100 adet konteyner, 500 adet çadır, 500 adet ısıtıcı, 3 bin 360 adet battaniye ve 2 bin yatak gönderileceğini, çadırların kurulumu için AFAD ve jandarmadan 50 personelin ekip ve malzemelerle bugün yola çıkacağını belirtti.