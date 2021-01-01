Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basin İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev yapmak üzere Ankara'ya 55, Kocaeli'nin Gebze ilçesine 35 kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alacak.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.

İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız