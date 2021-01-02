Afet ve Acil Durum Yönetimi Dairesi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 05.25’te, Ege Denizi’nde İzmir’in Urla ilçesi açıklarında yerin 6,82 kilometre derinliğinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kentin birçok ilçesinden hissedildi.
İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem
02.01.2021 - 05:58 | Son Güncelleme: 02.01.2021 - 05:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ege Denizi’nde İzmir’in Urla ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Etiketler : izmir depremi,son depremler,
756966 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/756966.aspx
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