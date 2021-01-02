Sonbahar Mevsiminde yeterli yağış alamayan Ömerli Barajı'nın Kurtdoğmuş köyü mevkiinde sular çekilerek kurudu. Sazan adı verilen yavru balıklar bataklığa dönen barajda balçık alanda kaldı. Çevredeki bazı köylüler, küçük su birikintilerinde can çekişen yavru balıkları kurtarıp derin sulara bırakırken zamanla yarıştı. Sıcaklıkların etkisiyle suları çekilen baraj kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.