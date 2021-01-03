Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

ANKARA

Güvenlik güçleri tarafından yapılan başarılı operasyonlar sayesinde bitme noktasına gelen terör örgütü PKK’dan zarar gören vatandaşların yaralarını devlet sardı. İçişleri Bakanlığı, vatandaşların zararlarını karşılayabilmek için illerde vali yardımcıları başkanlığında zarar tespit komisyonları oluşturmuştu. Bugün sayıları 48’i bulan komisyonlar, vatandaşların yaptığı başvuruları titizlikle değerlendiriyor.

EN FAZLA BAŞVURU İKİ İLDEN

Bu kapsamda komisyona, 19 bin 50’si geçtiğimiz yıla ait olmak üzere bugüne kadar toplamda 495 bin 385 başvuru yapıldı. Başvurulardan 451 bin 27’sinde tazminat ödenmesine karar verildi. Henüz karara bağlanmayan 44 bin 358 başvurunun da bu yıl içerisinde sonuçlandırılması bekleniyor. Başvuruların en fazla Hakkâri ve Mardin’den yapıldığı belirtildi.

MAĞDURİYETLER GİDERİLİYOR

Başvurusu olumlu sonuçlandırılan ve sulhname imzalayan vatandaşlara 5 milyar 218 milyon 826 bin 675 TL ödendi. Bu sayede vatandaşların zararları karşılanmış oldu. Vatandaşların yaralarını sarmaya devam edeceklerini söyleyen yetkililer “Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun çerçevesinde, terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler sebebiyle zarar gören vatandaşların zararlarını karşılıyoruz. Vatandaşlarımız için her türlü imkânı seferber ediyoruz” dedi.