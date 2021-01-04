Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öz Taşıma İş Sendikası İstanbul İl Başkanı Yasin Sevgili, pandemi sürecinde yeni çalışma prensipleri belirlediklerini söyledi. Geniş katılımlı toplantıları ertelediklerini kaydeden Yasin Sevgili, "Bazı toplantı ve eğitimlerimizi internet üzerinden gerçekleştirdik. Hassasiyetimizi tüm teşkilat yapımıza ve üyelerimize de örnek olacak şekilde gösterme gayreti içerisinde olduk. 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan personelimize evden çalışma imkânı sunduk. Maske, mesafe ve temizlik tedbirlerini uygulayarak lüzumu halinde üyelerimizle sınırlı sayılarda ve sürelerde bir araya geldik. İşyerlerinde alınan dezenfekte işlemleri, karantina süreçleri ve kısa çalışma programlarının uygunluğunu birlikte takip ettik. İşveren ve vekilleri ile birlikte pozitif vakaların arttığı ortamların geçici kapatılması için temaslarda bulunduk.” dedi.



Sadece İstanbul’da bir işyerinin üç defa 14’er gün geçici olarak kapatıldığını belirten Yasin Sevgili, şunları kaydetti: “Tüm bunlar olurken biz üyelerimizin yanındaydık. Üyelerimiz arasında da seyreden Covid-19 pozitif vakalar sebebiyle Genel Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun almış olduğu bir kararla da Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. “Bir Lokma da Bizden Olsun” temenni ve sloganıyla koronavirüse yakalanan üyelerimize gıda kolileri gönderdik. Birlik ve bütünlüğümüz en büyük sermayemizdir."