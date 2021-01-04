Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca merkez Eğlence köyü kırsalında faaliyet gösterdiği değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 'Yıldırım-11 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2021/02 Operasyonu' düzenlendiği belirtildi. Operasyonda kayalıklar arasına gizlenmiş silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunduğu ve operasyonun sürdüğü kaydedildi.
Siirt'te PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
04.01.2021 - 20:11 | Son Güncelleme: 04.01.2021 - 20:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt'in merkez Eğlence köyü kırsalında düzenlenen 'Yıldırım-11 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2021/02 Operasyonu'nda teröristler tarafından kayalıklar arasına gizlenmiş silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Etiketler : Siirt,
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