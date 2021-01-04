Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. Melih Bulu'nun yüksek lisansını ve doktorasını yaptığı Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör ataması Gezicileri çıldırttı. Bir grup atamayı kampüs önünde “kayyum istemiyoruz” şekilde skandal bir ifade ile protesto etti. Aralarında marjinal sol grupların da olduğu bir kesim öğrencileri provoke etti. Terör örgütü DHKP-C yanlısı sloganlar atan grup eli kanlı örgütün sözde marşını söyledi. Görüntü “Mesele protesto değil sen anlamadın mı?” dedirtti.

Eylemde sosyal mesafenin hiçe sayılması dikkatlerden kaçmadı. Polis olaya müdahale ederek grubu dağıttı.

Marjinal çizgisiyle bilinen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eylemcilere destek verdi. Kaftancıoğlu “Boğaziçi Üniversitesi ve destek veren diğer üniversite öğrencilerine bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum her şeyden önce..

Örgütlü dayanışmayla; üniversitelere intihal ya da kayyumla değil zekayla girilebileceğini bir kez daha gösterdikleri için” diye mesaj paylaştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sol grupların suistimal ettiği eylemlere tepki gösterdi.

Çelik, “Cumhurbaşkanlığı makamının takdiri, yasalar çerçevesinde gerçekleyen bir takdir. Birilerinin ortaya koyduğu eleştiriler, yani akademik özgürlük yok ediliyor gibisinden hiçbir geçerliliği yok. Ama işin geldiği noktada şu var; rektör olarak atanan hocamızın siyasi kimliği üzerinden bir tartışma yürütülüyor. Bir insanın siyasi kimliği olması suç değildir. Demokrasilerde siyasi kimlik sahibi olmak bir eksiklik değildir, gayet normal bir şeydir. İnsanı asıl siyasi kimliği üzerinden rektör hocamızı yargılayanlar, orada asıl başka bir siyasi yörünge içerisinde hareket ediyorlar. Sanki kendileri çok apolitik bir yerde duruyormuş gibisinden söyleyenler var. Boğaziçi gözbebeğimizdir. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Türkiye’nin kıymetlileridir. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki hocalarımızın akademik birikimine, hocalarımızın Türkiye’ye katkılarına çok büyük saygı duyuyoruz. Ama şimdi görüyorum ki, onları temsil etmeyecek bazıları öğrencileri eyleme çağırıyor. Cumhurbaşkanımız liyakat ve ehliyet kriterleri içerisinden kendisine arz edilen adaylar içerisinden bu hocamızı uygun görmüştür. Buna eylem yapalım, buna kayyum diyelim, buna karşı bir seferberlik geliştirelim diyenler Boğaziçi Üniversitesi’ne zarar vermek isteyenlerdir.” diye konuştu.