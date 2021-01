Türkiye Gazetesi

Kendisinin de hekim olduğunu hatırlatan MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan, SMA hastalarının bilimsel kanıtı olmayan bir tedavi yöntemiyle kobay olarak kullanıldığını kaydetti. Milletvekili Taşdoğan, ”Bu kirli kampanya ile sağduyudan yoksun zillet ittifakı; hem siyasi istismar peşinde hem de global ilaç kartellerinin sözcülüğünü yapmaktadır. Çocuklarımızın bilimsel kanıtı olmayan bir tedaviye kobay olmasını istemektedir" dedi.

“Gen tedavisinin yeterli bilimsel kanıtı yoktur”

SMA hastalarının tedavi yöntemi hakkında bilgiler veren Taşdoğan, “Bir hekim olarak söylüyorum, SMA hastası çocuklarımızın ve hasta yakınlarının mağduriyetleri kullanılarak, klinik etkililiği ve güvenilirliği henüz kanıtlanmamış gen tedavisinin ülkemizde geri ödeme sistemine dâhil edilmesine yönelik gerçekçi olmayan yaklaşımlar ile toplumumuz, devletimiz ile karşı karşıya getirilmek istenmektedir. Söz konusu gen tedavisinin faz-1 çalışması, 2 yaşından küçük SMA tip-1 tanısı konmuş 10 çocuk ile tamamlanmıştır. Klinik çalışma kriterlerini karşılayan 10 SMA hastasından 4’ü gen tedavisi aldıktan sonra ülkemizde ücreti geri ödenmekte olan tedaviyi de almaya ihtiyaç duymuşlardır. Ayrıca gen tedavisinin karaciğer yetmezliği ve trombosit sayısında düşüklük olmak üzere ciddi yan etkileri de bulunmaktadır. Bunun gibi birçok verilere bakıldığında gen tedavisinde etkililik, güvenilirlik ve klinik faydasına dair yeterli bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

“Devletimizden kartellere fon istiyorlar”

SMA hastası çocuklar ve aileleri üzerinden kirli bağış kampanyası başlatan yurt dışı bağlantılarının zillet ittifakını da kukla gibi oynattığını söyleyen Milletvekili Taşdoğan, “Hasta çocuklar üzerinden kamuoyu ve medya baskısı oluşturma yaklaşımı, ekonomik unsurlardan ziyade SMA hastalığı ile mücadele eden aileleri sosyal açıdan incitmekte ve psikolojik zarar vermektedir. Bir süredir SMA hastası çocuklarımız ve aileleri üzerinden bağış kampanyası adı altında yurt dışı bağlantılı kirli oyunlar oynandığından haberdarız. Bahsettikleri paranın hayırlı bir faaliyette kullanılmasını istemek makul görülebilecek ve herkes tarafından haklı olduğu düşünülebilecek bir durum olmakla birlikte, bir de madalyonun gerçek yüzüne bakmakta fayda vardır. Ortada sorgulanması gereken bir durum vardır. Sağduyudan yoksun zillet ittifakı; hem siyasi istismar peşinde hem de global ilaç kartellerinin sözcülüğünü yaparak adeta bir kukla gibi oynatılmaktadır. Çocuklarımızın söz konusu gen tedavisinde kobay olarak kullanılmasını istemektedirler. Bununla yetinmeyerek global ilaç firmalarının klinik çalışmasının da Türkiye Cumhuriyeti tarafından fonlanmasını istemektedirler. Derhal kendilerine gelmeli ve bu şuursuz düşüncelerinden biran önce geri adım atmalıdırlar” şeklinde konuştu.

İmamoğlu’na ihale atfı

Milletvekili Taşdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun varlık fonu ile ilgili sosyal medya paylaşımına ise, “İmamoğlu, nadir hastalıklarla mücadele edenleri ve ailelerini bu kadar düşünüyorsa kirli siyaset kampanyalarına ışık tutmak yerine 235 milyon TL’lik organizasyon ihalesine çıktığını hatırlamalıdır. Bu bütçenin bir kısmını SMA hastaları ve ailelerine sosyal destek için ayırmalıdır. Tıbbi desteği devletimiz zaten vermektedir” dedi.

“Devletimiz her konuda güçlüdür”

SMA hastaları ile ilgili yurt dışı bağlantılı yapılan kirli bağış kampanyasının biran önce son bulması gerektiğini sözlerine ekleyen Taşdoğan, “SMA hastalığından mağdur tüm çocuklarımızın gerek ilaçları, gerekse multidisipliner tedavileri devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Devletimiz her konuda olduğu gibi bu konuda da güçlüdür. Türkiye Cumhuriyeti, dört tipinde de SMA hastalığını uzun süreli klinik veri etkililiği ve güvenilirliği kanıtlanmış ilaçla tedavi eden ilk ve tek ülkedir. Konu çocuklarımız olduğunda doğru ve bilimsel her tedavi yapılmaktadır. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tarafından oluşturan Nadir Hastalıklar Komisyonumuzda da ülkemizin dünyaya örnek tedavi ödeme planı tartışılmış ve rapor hazırlanarak Meclis Başkanlığına sunulmuştur” diye konuştu.