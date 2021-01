Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'u, Milli Savunma Bakanlığı'nda kabul etti. Bakan Akar, görüşme öncesinde, Ege ve Doğu Akdeniz’de son dönemde yaşanan gelişmelere yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine, Türkiye'nin başından beri Doğu Akdeniz'deki politikasının açık ve net olduğunu vurgulayarak, "İlk günden itibaren her vesileyle tekrar tekrar ifade ettiğimiz gibi, biz uluslararası hukuktan yanayız. Uluslararası hukukun, ikili anlaşmaların uygulanmasını istiyor, bekliyoruz. Bu konuda iyi komşuluk ilişkilerine çok önem veriyoruz. Bütün sorunların görüşmeler, konuşmalar yoluyla çözülmesi gerektiğini, siyasi çözümler bulmamız gerektiğine inanıyoruz. Bunu da her vesileyle dile getiriyoruz. Bugüne kadar yapılan çalışmalar çerçevesinde birçok konu gündeme geldi. Bunların sistematik şekilde tartışılması, konuşulması için bir taraftan istikşafi görüşmelerin, diğer taraftan güven ve güven artırıcı önlemler çerçevesindeki görüşmelerin başlamasını, ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın NATO Genel Sekreteri'nin yaptığı görüşmeler sonucunda kararlaştırılan ayrıştırma görüşmelerinin de başlamasını bekliyoruz. Bunlar bizim için önemli. Görüşmeler çerçevesinde gerçekten sorunlarımızın çözülebileceğine, çözülmesi gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.



Doğu Akdeniz'deki barış ve çözüme katkılarından dolayı Almanya'ya teşekkür eden Bakan Akar, "Çok ciddi katkılar sağlandı. Bu katkıların devamını bekliyoruz. Türkiye ile Yunanistan arasındaki problemlerin de objektif şekilde değerlendirilmesini tüm üçüncü taraflardan beklediğimizi de ifade etmek istiyorum" dedi.



Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz da, gerginliğin bir an önce çözülmesini beklediklerini söyleyerek, bunun için en iyi yolun karşılıklı görüşmeler olduğunu bildirdi.