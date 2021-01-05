Bakan Çavuşoğlu’nun ziyareti sırasında yapacağı görüşmelerde, Türkiye-Portekiz ikili ilişkileri, Türkiye-AB ilişkileri ve Portekiz’in AB Dönem Başkanlığı’nın yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor. Söz konusu ziyarette ayrıca, önümüzdeki dönemde düzenlenmesi planlanan Türkiye-Portekiz Hükümetlerarası 2. Zirvesi hazırlıklarının görüşüleceği de öğrenildi.
Bakan Çavuşoğlu Portekiz’e gidiyor
05.01.2021 - 19:21 | Son Güncelleme: 05.01.2021 - 19:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7 Ocak’ta Portekiz’e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu,ab,başkan,haberler,
757795 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/757795.aspx
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