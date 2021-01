Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Rama ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, “Arnavutluk dost ve kardeş müttefik bir ülkedir. Bizler asırlar boyunca birlikte yaşamış, birlikte mücadele etmiş, tarihe silinmez izler bırakmış 2 kardeş ülkeyiz. Asırlara uzanan ortak tarihimizin izlerini edebiyattan sanata, düşünce hayatından mimariye kadar uzanan geniş bir alanda görmek mümkündür. Bugün Elbasan’dan Korça’ya, İşkodra’dan Vlora’ya kadar Arnavutluk’un her köşesinde ortak tarihimize ve kültürümüze ait birçok izler görebilirsiniz. İlhamını kadim tarihimizden alan bu bağları daha da güçlendirmeyi kendimize görev addediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Rama ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde ikili ilişkileri kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını belirterek, ziyaret vesilesiyle Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin kurulmasına ilişkin ortak siyasi bildiriyi imzaladıklarını ve böylelikle Arnavutluk - Türkiye ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine çıkarttıklarını söyledi. Başbakan Rama ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde, ikili konuların yanı sıra bölgesel meseleleri de ele aldıklarını vurgulayan Erdoğan, “Siyasi, askeri, ekonomik, kültürel her türlü alanda bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz bunları ele alma fırsatı bulduk. Önümüzdeki dönemde hayata geçirilebilecek projelere ilişkin fikir alış verişinde bulunduk. Arnavutluk, Avrupa Güvenlik Ve İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığını başarıyla yürütmesinin hemen ardından 1 Ocak itibariyle Karadeniz Ekonomik İşbirliği dönem başkanlığını üstlenmiştir. Kendilerine bu önemli görevde başarılar diliyorum” dedi.

21 Eylül ve 26 Kasım 2019 tarihlerinde Arnavutluk’ta 2 büyük deprem yaşandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geride acı, yıkım ve gözyaşı bırakan her iki depremden sonra Türkiye olarak Arnavut kardeşlerimizin imdadına koştuk. Arama - kurtarma çalışmalarından diğer yardımlara kadar elimizdeki tüm imkanları Arnavutluk halkı için seferber ettik. Ayrıca evleri yıkılan kardeşlerimiz için 522 konut inşa etme kararı aldık. TOKİ tarafından Arnavutluk’ta inşa edilecek deprem konutlarının temel atma törenlerini 23 Aralık’ta gerçekleştirdik. İnşaatı 2021 Ağustos ayında tamamlayıp bu konutları ihtiyaç sahipleri kardeşlerimize teslim edeceğiz. Bu konutların Türkiye - Arnavutluk arasındaki kader birliğinin yeni bir sembolü olacağına inanıyorum. Bu vesile ile bir kez daha depremde hayatını kaybeden Arnavut kardeşlerimize Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Rama ile görüşmesinde ekonomik ilişkileri de değerlendirdiklerine vurgu yaparak, Türkiye, Arnavutluk’un en büyük 4’üncü ticari ortağıdır. Müteahhitlik hizmetleri de dikkate alındığında toplam 3.5 milyar dolarlık yatırımla Arnavutluk’taki en büyük dış yatırımcı konumundayız. Arnavutluk’ta faaliyet gösteren 600’e aşkın firmamız yaklaşık 15 bin Arnavut kardeşimize istihdam sağalıyor. Önümüzdeki dönemde Arnavutluk’ta bilhassa altyapı ve turizm alanlarında yatırımlarımızı artırmayı planlıyoruz. Böylelikle ekonomik işbirliğimizi de yeni bir boyuta taşımayı öngörüyoruz. Osmanlı döneminden kalan ortak kültürümüzü yansıtan tarihi eserleri geleceğe taşımaya büyük önem veriyoruz. TİKA vasıtasıyla Arnavutluk’ta yaklaşık 20 milyon avro değerinde 500’ün üzerinde restorasyon projesini hayata geçirdik. Kültür Bakanlarımız az önce Arnavutluk’taki en önemli Osmanlı kültürel mirası olan İşkodra şehrindeki Tarihi Kurşunlu Camiinin, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından restorasyonuna ilişkin protokolü imzaladı. Önümüzdeki bahar aylarında bu projeye de başlamış olacağız” açıklamasını yaptı.

Terörle mücadele ile askeri ve savunma alanlarındaki iş birliklerinin de masaya yatırıldığını söyleyen Erdoğan, “FETÖ terör örgütünün her iki ülke içinde tehdit oluşturduğu noktasında Arnavutluk makamlarıyla hemfikiriz. FETÖ’nun iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz. Bu vesile ile Türkiye, başta Türkiye Maarif Vakfı olmak üzere ilgili tüm kurumlarıyla Arnavutluk’un yanındadır. Türkiye Maarif Vakfı olarak devralınan Tiran’daki üniversitenin yarın İstanbul Teknik Üniversitesi ile Sayın Başbakanın, Rektör ile bir araya gelmek suretiyle adımı da atılacaktır. Zira şu anda İstanbul Teknik Üniversitesinde 100 civarında Arnavut evladımız orada eğitim öğretim görüyorlar. Bu adımla beraber de şu anda eğitim öğretimde Türkiye - Arnavutluk arasında çok güçlü bir adım atılmış oluyor. 25 Nisan’da gerçekleştirilecek genel seçimlerin Arnavutluk’a ve Arnavut halkına şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sayın Başbakan hiç endişe etmesin, İstanbul’da Yeşilköy Havalimanı’nda, Sancaktepe’de 1008’er odalı 2 tane hastaneyi 2 ayda yaptık. Bu ise 150 odalı olacağı için 3 ay dedik, bu leblebi çekirdek” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye gelen Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından yapılan anlaşmaların imzalanması ve ortak basın toplantısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte kameraların karşısına geçti. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye’nin kendileri gibi zor durumda olan ülkelere yaklaşımını hatırlattı ve Arnavutluk’ta yaşanan depremlerde Türkiye’nin kendilerine yaptığı yardımlardan bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sağlık, turizm, eğitim alanlarına ilişkin bazı konuları konuştuklarını belirten Başbakan Edi Rama, İstanbul Teknik Üniversitesinin çok yakında Arnavutluk’a geleceğini, bir bölge hastanesinin de Türkiye tarafından yapılacağını söyledi. Rama, 3 ay içinde hastanenin hazır olmasının çok önemli olduğunu belirterek, “Ben bu bahsi kaybetmekten mutluyum” dedi.

Başbakan Rama’nın sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da şu ifadeleri kullandı:

“Sayın başbakan hiç endişe etmesin, İstanbul’da Yeşilköy Havalimanı’nda, Sancaktepe’de 1008’er odalı 2 tane hastaneyi 2 ayda yaptık. Bu ise 150 odalı olacağı için 3 ay dedik, bu leblebi çekirdek. Teknik donanımları da olacak. Bizim İstanbul’daki hastanelerde 18’er ameliyathane var, herhalde buradaki ameliyathane sayısı daha düşük olabilir. Bu ameliyathanelerle beraber burada artık sıkıntı yaşanmayacak. Sağlık Bakanlığımız geçici bir süre buradan sağlık elemanlarını da gönderecek ve onlar orada öğreticilik yapmak suretiyle aynı zamanda Arnavut kardeşlerimizden bir ekibi de yetiştirmiş olacaklar. Böylece kısa bir zamanda Arnavutluk bu hastaneyi kendi halkına kazandırmış olacak. Bunu çök önemsiyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesiyle de Arnavutluk’taki Maarif Vakfı’mızın devraldığı üniversite arasındaki, orada da artık adeta bir İstanbul Teknik Üniversitesi kurulmuş olacak.”

Başbakan Rama, 7 Nisan’a kadar hastanenin bitirilebileceğini söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Seçimden önce biter” demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

Türkiye ve Arnavutluk arasında yapılan anlaşmalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rama ile düzenlediği basın toplantısı öncesinde iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında, Sağlık ve Tıp Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Ogerta Manastirliu arasında imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşmasını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Arnavutluk Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Evis Kushi imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Arnavutluk Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı arasında İşkodra'da bulunan Kurşunlu Cami'nin Restorasyonu ve Taşkın Koruma Sistemi Projesi'nin uygulanmasına dair işbirliği protokolü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Arnavutluk Kültür Bakanı Elva Margariti tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Arnavutluk Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasına ilişkin ortak siyasi bildiriyi de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Rama imzaladı.