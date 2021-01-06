Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 191 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 22 bin 70’e yükseldi. Toplamda 25 milyon 498 bin 210 test yapıldı. Bugün yapılan 182 bin 645 testten, 13 bin 830 yeni vaka sayısı, 1 bin 458 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 283 bin 931 olduğu, bugün iyileşen kişiyle 8 bin 702 birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 164 bin 40’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,3, ağır hasta sayısının ise 3 bin 303 olduğu açıklandı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 1.458 yeni hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor. Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var. Birlikte tedbir ve birlikte mücadele ile kazanacağız” ifadelerine yer verdi.