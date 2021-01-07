Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne tayin edilmesinin ardından başlayan tartışmalar sürüyor. Bulu’ya karşı üniversite önünde düzenlenen protesto gösterileri, marjinal sol gruplar tarafından provoke edildi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eylemcilerin yanına giderek destek verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Erdoğan istediğini rektör atıyor, tek şartı var, partili olması lazım” diye açıklama yaptı.

ALTI OK ALTINDA

CHP’den gelen “Partili rektör istemiyoruz” sesleri, geçmişteki rozetsiz CHP'li rektörleri akıllara getirdi. Yüksek Öğretim Kurumu ve üniversiteler, yakın döneme kadar âdeta CHP’nin arka bahçesi gibi çalıştı. Birçok rektör, CHP’nin aktivitelerinde boy göstermekte bir mahzur görmedi. Dönemin YÖK Başkanı Kemal Gürüz ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu “Ordu göreve” yazılı pankartların açıldığı AK Parti aleyhtarı eylemlerde boy gösterdi. 1997-2004 yıllarında İstanbul Üniversitesinde rektörlük yapan Alemdaroğlu, 2003'te CHP Şişli örgütü tarafında gerçekleştirilen panelde parti bayrakları altında konuşma yaptı. Alemderoğlu'nun yardımcısı ve “başörtülüleri ikna odaları”nın mimarı Prof. Dr. Nur Serter’in emeklilikten sonra ilk işi CHP’ye katılmak oldu. Eski YÖK Başkanı Gürüz de daha sonra CHP’ye danışman oldu.

CÜBBESİYLE TOPLANTIDA

Dönemin ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ural Akbulut 2004'te CHP’nin Meclis’teki grup toplantısına katıldı. Bununla da kalmadı; tıpkı CHP Genel Başkanı gibi kürsüye çıkıp partililere hitap etti. Üstelik de üzerinde cübbesi bulunuyordu. Yine 2004 yılında ODTÜ’lü akademisyenler, Meclis önünde cübbeleriyle “İmam Hatipliler Kapatılsın” eylemi yaptı. Aralarında ODTÜ Rektörü Akbulut’un da yer aldığı akademisyenleri TBMM önünde CHP’liler karşıladı.

AK PARTİ’YE SAVAŞ AÇMIŞTI

2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Alıcı CHP İzmir İl Başkanlığının tertiplediği çalıştayda AK Parti’nin 28 Şubat ile başlayan süreci tersine çevirmeye çalıştığını belirterek bütün kesimlere mücadele çağrısı yaptı. Aynı Alıcı, 2004’te İzmir’de CHP Narlıdere İlçe Başkanı’nın yönettiği panele konuşmacı olarak katıldı. Alıcı, AK Parti iktidarını hedef alarak “Şu anda tartışılan konularda tümüyle bu ülkeyi ele geçirmeye dayalı bir olay ve yalnız başına bir iktidardaki hükûmetin bir planı olduğuna kesinlikle katılmıyorum. Biz becerilerimizi artırabilirsek, aklımızı kullanabilirsek, örgütlenebilirsek, yüreklice mücadele edebilirsek, onların başarması mümkün değildir. Ama biz korkarsak, yılgınlık gösterirsek o zaman karşımızdakiler başarılı olacak ve bu bizim sonumuz olacak” şeklinde nefret içerikli skandal sözler sarf etti. Alıcı’nın “Hepimiz Kubilay olmaya hazırız” şeklindeki ifadesi günlerce tartışıldı.

BAYKAL’DAN KUTLAMA MESAJI

2004 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 22 üniversiteye rektör tayin etti. Sezer, ‘sakıncalı’ bulduğu isimlerin üstünü çizdi. Sezer, Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne, seçimlerde kendisi haricinde bir kişinin desteğini alan Bahri Gökçebay’ı getirmesiyle konuşuldu. Dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, rektörlere kutlama mesajı göndererek destek verdi.

REKTÖRLÜKTEN SİYASETE

Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar uzun yıllar Süleyman Demirel Üniversitesinde rektörlük yaptıktan sonra CHP rozetini taktı ve Aydın’dan milletvekili seçildi. Baydar, ardından yeniden SDÜ’ye döndü. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Akaydın, CHP’den Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı, daha sonra CHP Antalya milletvekili olarak parlamentoya girdi. Aydın’ın babası ve kardeşi CHP milletvekiliydi. Onsekiz Mart Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Ali Akdemir, CHP’den Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için adaylık başvurusunda bulundu.