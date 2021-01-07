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81 ile aşı hakkında resmi yazı gönderildi
07.01.2021 - 10:26 | Son Güncelleme: 07.01.2021 - 10:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Covid-19 aşıları hakkında, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ile resmi yazı gönderildi. Gönderilen yazıda, Covid-19 aşılamalarının yapılacağı hastanelerde alınması gereken tedbirler ve aşılamanın nasıl yapılacağına dair esaslar yer aldı.
Etiketler : aşı,
758159 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/758159.aspx
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