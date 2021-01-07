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Bakan Gül: ABD Kongresi’nde yaşanan ibretlik olayları endişeyle takip ettik
07.01.2021 - 10:41 | Son Güncelleme: 07.01.2021 - 10:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Gül: “ABD Kongresi’nde yaşanan ibretlik olayları endişeyle takip ettik. Her zaman ve her yerde savunduğumuz gibi Birleşik Devletler’de de demokrasi ve hukukun işlemesini, seçmen iradesine saygı duyulması ve bu iradenin tecelli etmesini diliyorum.”
Kaynak: İHA
Etiketler : Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,ABD Kongresi,
758164 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/758164.aspx
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