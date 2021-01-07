İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yunanistan masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor." ifadesini kullandı.
Bakan Soylu: Yunanistan masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor
07.01.2021 - 11:59 | Son Güncelleme: 07.01.2021 - 12:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Soylu, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının düzensiz göçmenleri kurtarmak yerine onların hayatlarını tehlikeye atarak Türk kara sularına ittikleri, daha sonra göçmenlerin Türk Sahil Güvenlik unsurlarınca kurtarıldığı görüntüleri paylaştı.
Etiketler : süleyman soylu,yunanistan,
758185 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/758185.aspx
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