Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşener ABD'de yaşanan olaylarla ilgili, "Demokrasinin hep altını çizen bir ülkede de böyle bir durumun yaşanması enteresan bir durum" dedi.

İsnatları doğru bulmuyorum

İlker Başbuğ'un sözleri ve AK Parti tarafından suç duyurusunda bulunulmasına ilişkin soruya Akşener, "İlker Başbuğ konusu ilginç, nereden baksanız bu çok enteresan bir iş" karşılığını verdi. Başbuğ'un, daha önce FETÖ'cüler tarafından hapsedildiğini hatırlatan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o zaman bunun "yanlış" olduğunu söylediğini dile getirdi. Sonuçta FETÖ'cülerin suçlu çıktığını ve "Pardon" denildiğini aktaran Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi bu tür ayrıştırıcı durumlarda FETÖ'cülere benzeyen yöntemlerin kullanılıyor olması veya böyle bir isnatla karşılaşılacak olmasını doğru bulmadığımı ifade ederim. Bir de şimdi Sayın Başbuğ diyor ki 'ben hayatım boyunca darbelere karşı oldum'. Bir de böyle bir beyan var. İkinci hırpalanmanın özellikle AK Parti'ye ve onun Sayın Genel Başkanına hiç faydası olmayacağını düşünüyorum, bir dost olarak söyleyeyim bunu da."

Evimi bastılar Fikri Sağlar gibi bir hakem beraat ettirdi

Fikri Sağlar'ın skandal başörtüsü çıkışını da değerlendiren Meral Akşener, "Ben 28 Şubat'ın Meral Akşener'iyim, her ne kadar unutulsam da büyük bir vefasızlıkla karşı karşıya kalsam da. Dolayısıyla başörtüsünün, kadının giyiminin, açık kafanın ya da örtülü başın erkekler tarafından özne yapılmasını, olumlu ya da olumsuzluk açısından özne yapılmasını o zaman reddetmiştim, bugün de reddediyorum. Siz çok gençsiniz hatırlamazsınız, başı açık kadınlarla başı kapalı kızlar el ele tutuşmuşlardı o mücadelede. Ne zaman adamlar girdi devreye hep hakaret oldu, hep haksızlık oldu. Dolayısıyla kadınların kendi içindeki meseleleri kadınlar hep çözdü bugüne kadar. Komşular komşularıyla ters düşmedi ama erkekler devreye girdiğinde kadının giyimi kuşamı üstünden hep Türkiye'de problem çıktı. Dolayısıyla hiçbirini doğru bulmuyorum. Bu giyim kuşam üzerinden yapılan tariflerin hiçbirini doğru bulmuyorum. Benim evim basıldı. Sayın Sağlar gibi giyinmiş bir erkek hakim, o saldırganların tamamını beraat ettirdi. Adamdı, aynı kendi gibi giyiniyordu, takım elbiseli, kravatlı. Kafasında da bir şey yoktu ama beraat ettirdi. Demek ki kuralların uygulanması giyimle kuşamla alakalı değilmiş."