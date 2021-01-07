İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılması nedeni ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 493 gündür evlat nöbeti tutan ailelerle eylem yaptıkları çadırda bir araya geldi. Bakan Soylu ailelerle görüşerek sorun ve taleplerini dinledi.
İçişleri Bakanı Soylu, HDP önünde evlatlarının yolunu gözleyen alilerle buluştu
07.01.2021 - 17:54 | Son Güncelleme: 07.01.2021 - 17:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP önünde evlat nöbetine devam eden aileleri çadırda ziyaret etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,evlat nöbeti,
758252 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/758252.aspx
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