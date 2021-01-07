Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılması nedeni ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 493 gündür evlat nöbeti tutan ailelerle eylem yaptıkları çadırda bir araya geldi. Bakan Soylu ailelerle görüşerek sorun ve taleplerini dinledi.



İçişleri Bakanı Soylu, HDP önünde evlatlarının yolunu gözleyen alilerle buluştu