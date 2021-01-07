Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz gün Beşiktaş'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde protesto gösterisi gerçekleştiren 44 şüpheli ‘2911 sayılı Kanun'a muhalefet’ ve ‘görevli memura mukavemet’ suçlarından gözaltına alınmıştı. 24 şüpheli bugün öğle saatlerinde sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. 24 şüpheliden 21’i adli kontrol uygulanması talebiyle, 2 kişi ise tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 1 kişi ise nöbetçi savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Sulh Ceza Hakimliği’nde ifade veren 23 şüpheli, burada yapılan işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.