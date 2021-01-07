Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu gece uzaya fırlatılacak Türksat5A uydusu ilgili paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında, “Türksat5A uzaydan bizlere ilk selamını inşallah yarın verecek. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.