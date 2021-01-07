Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu gece uzaya fırlatılacak Türksat5A uydusu ilgili paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında, “Türksat5A uzaydan bizlere ilk selamını inşallah yarın verecek. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.