Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu gece uzaya fırlatılacak Türksat5A uydusu ilgili paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında, “Türksat5A uzaydan bizlere ilk selamını inşallah yarın verecek. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türksat5A uydusu paylaşımı
07.01.2021 - 22:39 | Son Güncelleme: 07.01.2021 - 22:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu gece uzaya fırlatılacak Türksat5A uydusu ile ilgili paylaşım yaptı.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,
758303 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/758303.aspx
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