Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının reform paketi taslağı üzerinde yaptığı çalışmada şu başlıkların yer alması bekleniyor: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmaması, hâkimler açısından bir ‘disiplin suçu’ olacağı açıkça tanımlanacak. Bu düzenleme ile aynı zamanda, ‘Yatırımcılara hukukun üstünlüğü ve kural hâkimiyeti konusunda herhangi bir kaygı taşımamaları gerektiği konusunda mesaj verileceği’ belirtiliyor.

İDDİANAMELERE KESİN SÜRE

Hâkimlerle ilgili ‘coğrafi teminat’ ilkesinin, hâkimlerin istekleri olmaksızın bir başka yere tayin edilemeyecek şekilde revize düzenlenmesi öngörülüyor. Ceza yargılamalarında savcıların iddianame hazırlaması için kesin bir süre belirlenmesi, tutukluluk sürelerinin de buna göre düzenlenmesi konusunda da çalışma yapılıyor.

İCRA VE İFLAS MEVZUATI

Uzun zamandır Adalet Bakanlığının gündeminde olan icra ve iflas mevzuatına ilişkin değişikliklerin de reform paketinde gündeme alınabileceği belirtiliyor. Hükûmet, icra ve iflas mevzuatında atılacak adımlarla, takip sürelerinin kısaltılmasını ve tahsilat oranlarını artırması hedefliyor. İş dünyasından gelen talepler doğrultusunda, e-Haciz uygulamasındaki bazı aksaklıkların da giderileceği belirtiliyor.

YATIRIMLARA ÇERÇEVE YASA

İş dünyasından gelen talepler doğrultusunda, yatırımlarla ilgili çerçeve bir yasa hazırlanması da gündemde. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün iş dünyasının temsilcileri ile yaptıkları toplantılarda ‘Türkiye’de yatırım yapan tüm yatırımcıların haklarını koruyan, yatırım sürecinde karşılaşılan problemlere ilişkin çözümler üreten, yatırımcıların düzenlemelere ve idari işlemlere karşı haklarını koruyan çerçeve bir mevzuat olarak düzenlenmesinin fayda sağlayacağı’ görüşü dile getirilmişti. İlgili bakanlıklar hem bu başlıkları hem de ‘Reform İzleme Koordinasyon Kurulu kurulması’ önerisini gündeme almış durumda.

ÜST KURULLAR

Hükûmetin reform çalışmaları arasında düzenleyici kurumların yönetim yapısında yapılacak değişikliklerin de yer alması bekleniyor. İş dünyası, düzenleyici kurumların yönetiminde özel sektör temsilcilerine yer verilmesinin hem kurumların bağımsızlığı ve tarafsızlığı, hem de icranın şeffaflığı açısından piyasalara önemli bir mesaj vereceğini dile getirmişti. Döviz cinsi ve dövize endeksli sözleşmeler konusundaki mevzuatta da değişiklik yapılması bekleniyor.

DAMGA VERGİSİ MUAFİYETİ

Hem mahkemelerdeki iş yükünün azaltılması, hem de alternatif çözüm yöntemlerinin teşvik edilmesi amacıyla tahkim şartı olan sözleşmelere damga vergisi muafiyeti sağlanması üzerinde de çalışma yapıldığı belirtildi. Ayrıca iş dünyasının talepleri doğrultusunda, 300 bin TL altındaki ticari uyuşmazlıkların ‘Basitleştirilmiş (Seri) Tahkim’ kuralları kapsamında ilk derece mahkeme yerine tahkime yönlendirilmesine yönelik de adım atılması bekleniyor.

YATIRIM İNDİRİMLERİ

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Gül’ün iş dünyasının temsilcileri ile yaptıkları toplantılarda yatırım indiriminden yatırım döneminde faydalanmanın sağlanması talep edilmişti. Ekonomi alanında yapılacak düzenlemeler arasında bu konunun da yer alması bekleniyor. Ayrıca iş dünyası, yüksek enflasyon dönemlerinden kalma geçici vergi uygulamasına devam edilmesinin işletmeler üzerinde hem ciddi bir finans yükü oluşturduğu hem de vergi adaletini zedelediği, ilk aşamada KOBİ ölçeğindeki şirketler için bu verginin kaldırılması da gündeme getirilmişti. Bu konuda bir adım atılmayacağı henüz netleşmedi. Grup şirketlerinin tek bir KDV mükellefiyeti altında toplanmasına imkân tanınması, iadesi gereken KDV’nin üç ay içinde iade edilememesi hâlinde faiziyle birlikte iade edilmesi gibi talepler de hükûmete iletildi. Hükûmetin yaptığı hazırlıklar arasında, ticari ara buluculukta kapsamın genişletilmesi de öngörülüyor.

‘PAYIMIZI ALACAĞIZ’

AK Parti kaynakları, ekonomi ve yargı alanında yapılacak reformların yabancı yatırımcılara ‘Türkiye yatırım yapılabilir ülkedir’ dedirteceğini belirterek “Aşı ile birlikte bir süre sonra hayat normale dönmeye başlayacak. AB’de büyük bir hareketlilik, canlanma yaşanacak. Orada birikmiş bir para ve talep var. Harcamalar artacak. Bizim ihracatımızın büyük bölümü AB’ye olduğu için bu artıştan biz de payımızı alacağız” değerlendirmesini yaptı. Türkiye’nin AB ve ABD ile ilişkilerinde atacağı adımların da yabancı yatırımcıların çekilmesi açısından önemli olacağına dikkat çeken AK Parti kurmayları “Yapısal reformlar, yatırım ortamının iyileştirilmesi adımları atılarak, gerekli yasal düzenlemeler hayata geçirilecek. Kısa süre içinde tüm bunlarla ilgili açıklama Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak. Bir yandan da pandemi ile birlikte oluşan ekonomik sarsıntı konusunda kamu, bazı tasarruf adımları atacak. Devletin tasarrufa yönelmesi, hangi alanda tasarruf edileceğine bakılıyor. Bu tür adımlar da piyasalara olumlu mesaj verecektir” dedi.