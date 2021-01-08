Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kongre binasının ABD Başkanı Donald Trump taraftarlarınca basılması, ABD’deki ikiyüzlülüğü de ifşa etti. 15 Temmuz’da Türkiye’de yapılmaya çalışılan darbe girişimine alkış tutan ABD medyası, kendi ülkelerindeki olayları “terörizm, mafya ve trajedi” olarak tanımlandı.

ABD’li siyasetçilerin ve medyanın Kongre baskınını terörizm diye nitelendirmesi, ABD’nin 15 Temmuz gecesi takındığı tavrı akıllara getirdi. Bazı senatörler, 15 Temmuz’u “günün müjdesi” diye duyurmuştu.

Bu çifte standartlı tavır, isyan ettirdi. Altınbaş Üniversitesi Rektörü ve yazarımız Prof. Dr. Çağrı Erhan, “Bizon postu giyerek Kongre’yi basanları ‘terörist’ olarak niteleyen ABD siyasetçileri ve medyasının, F-16 ile TBMM’yi bombalayanlara terörist diyememesi ne yaman çelişki. Ama tabii ‘o başka bu başka’ değil mi Johnny? Kibir gözleri kör etmiş” şeklinde tepki gösterdi.

FETÖ elebaşı Gülen’in çiftliğinin bulunduğu Pensilvanya’nin Valisi Tom Wolf, Kongre binasına girilmesini ‘darbe girişimi’ olarak nitelendirdi. Wolf, “Bugün gördüklerimiz demokrasi değil, darbe girişimi” dedi.

Sosyal medya şirketleri Twitter ve Facebook’un Trump’ın hesabını mesaj atmaması için kilitlemesi de başka bir tartışmaya sebep oldu.

ABD’nin yeni başkanı Biden’e yakınlığıyla bilinen gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, “Twitter ve Facebook, Trump’ın hesabını askıya aldı. Demokrasi karşıtı hiçbir girişime müsamaha yok” diye alkış tuttu. Aydıntaşbaş’a cevap AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya’dan geldi. Özkaya, “Kendisini müstemleke ülkerinde fonla beslenmiş gazetecimsi gören şeyler böyledir. ABD’de Trump’ın hesabı askıya alınınca bunu demokrasiyi korumak için zanneder ama ülkesinde PKK/FETÖ/DHKP-C vs. terör örgütlerinin hesaplarına erişim engellenince internet özgürlüğümüz yok derler...” ifadesini kullandı.