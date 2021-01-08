Kobani olaylarına ilişkin aralarında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da olduğu 108 sanık hakkında açılan davanın ilk celsesi 25 Nisan’da görülecek.
Demirtaş ve 108 sanık hakkında açılan dava 25 Nisan’da görülecek
08.01.2021 - 10:54 | Son Güncelleme: 08.01.2021 - 10:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kobani olaylarına ilişkin aralarında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da olduğu 108 sanık hakkında açılan davanın ilk celsesi 25 Nisan’da görülecek.
Kaynak: İHA
Etiketler : kobani olayları,
758402 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/758402.aspx
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