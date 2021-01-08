Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Selçuk, 30 Aralık 2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) ilişkin yeni düzenlemelerin Sosyal Güvenlik Kurumu Resmi web sitesinde yer aldığını belirtti.

“Geri ödeme listesindeki toplam ilaç sayısı 8920 oldu”

Geri ödeme listesinde yurt dışından temin edilen 375, ülkemizde ruhsatlı 8545 ilacın bulunduğunu belirten Bakan Selçuk, “Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurtiçi ilaç sayısı 8545’e ulaştı” dedi.

Eklenen 14 yeni ilacın mevcut durumda yalnızca 8’inin eşdeğerinin bulunduğunu kaydeden Bakan Selçuk, “Bu ilaçların geri ödeme listesine ilavesiyle, kullanıldıkları tedaviler için yeni alternatifler ve erişim kolaylıkları doğdu” diye konuştu.

“Fetal Cerrahi ile Spina Bifida Onarımı” geri ödeme kapsamına aldık

Bakan Selçuk, hamileliğin ilk ayında anne karnındaki bebeklerde oluşan ve halk arasında “Ayrık Omurga” hastalığı olarak bilinen, spina bifida tanılı bebeklere anne karnında müdahale edilerek bu hasarın giderilmesi amacı ile “Fetal Cerrahi ile Spina Bifida Onarımı” işleminin de SGK tarafından geri ödeme kapsamına alındığını belirtti.

Spina Bifida’nın, ülkemizde doğan bebeklerde yılda, binde 3-4 oranında görüldüğüne dikkat çeken Bakan Selçuk şunları söyledi:

“Fetal Cerrahi ile Spina Bifida Onarımı işlemi ile, özürlü çocuk sayısı ve özürlülük derecesinin azalması, beyincik sarkması/beyincik fıtığı veya chiari malformasyonun gerilemesi ile ameliyat ihtiyacının ortadan kalkması, doğumdan sonra yapılacak omurgaya, iskelet sisteminde gelişen diğer sorunlara yönelik ortopedik ameliyatlar ile özellikle mesaneye yönelik ameliyatların azalması, tekrarlayan şant operasyonarı ile şant enfeksiyonlarının önlenmesi, doğumdan sonraki fizik tedaviye yönelik giderlerin azalmasını bekliyoruz.”

Öte yandan, geri ödeme listesine alınan ilaçlardan 4 adedi kanser ilacı olup bunların 2 adedi yurt dışından tedarik edilmekte olan ürotelyal kanser tedavisinde kullanılan ilaç, 2 adedi akciğer kanserinin son evresinde kullanılan yenilikçi hedefe yönelik tedavi edici ilaç özelliği taşıyor. 1 adet vitiligo tedavisinde kullanılan ilaç ise yurtdışından tedarik edilmekte iken ülkemizde imal edilmek suretiyle ödemeye alınmakta. Diğerleri ise 5 adet hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaç, 2 adet öksürük tedavisinde kullanılan ilaç, 1 adet soğuk algınlığı tedavisinde kullanılan ve 1 adet radyoterapi alan kadınlarda kullanılan ilaçtan oluşmakta.

Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Bakan Selçuk, “İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim” dedi.