Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Caddesi'ndeki kent meydanında bir araya gelen terör mağduru aileler ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ellerinde Türk bayrakları, pankart ve dövizlerle HDP İl Başkanlığı'na yürüdü.

Parti binası önünde bir konuşma yapan Esmer Koç, kızı Zübeyde Koç'un Şemdinli ilçesinde kandırılarak dağa götürüldüğünü anlatarak, 7 yıldır kendisinden haber alamadığını söyledi.

Kızının 4 kişi tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten Koç, şunları belirtti:

"Kızımı kandıran HDP milisleri şu an Van'da cezaevinde. Benim Cumhurbaşkanımızdan, İçişleri Bakanımızdan ve Adalet Bakanımızdan isteğim budur. Yakalanan 4 kişiye en ağır cezayı vermelerini istiyorum. Çünkü ben ne kadar kızımın hasretini çekersem onlar da cezalarını çeksin. HDP'li milletvekillerinin çocukları dağda ölmüyor neden bizim fakir ve fukaranın çocukları dağda ölüyor. Bizler hem Türk'üz hem de Kürt. Bizler kardeşiz bir vatanda yaşıyoruz. Bizim bayrağımız, devletimiz birdir. Bütün asker ve polisler bizim kardeşimizdir. Biz çocuklarımız için buradayız. HDP neyse PKK da odur. HDP bir telefonla bizim çocuklarımızı getirebilir. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Ölene kadar bizler HDP'nin peşindeyiz. Çocuklarımızı almadan biz HDP'nin peşini bırakmayız. Benim kızım 15 yaşında engelli bir kız ne işi var dağda? Kız namustur şereftir bizim için, ne işi var dağda. İnsanlar namus için birbirini öldürüyor.''

Kardeşi dağa götürülen Mehmet Sıddık Çiftçi ise Şemdinli'den geldiğini ve HDP önünde kardeşini istediğini söyledi.

Zihinsel engelli kardeşi Rahim Çitfçi'nin 5 yıl önce dağa kaçırıldığını anlatan Çiftçi, "Terör örgütü PKK, babamı 3 yıl boyunca alıkoydu. Babamı bıraktıktan sonra zorla engelli olan kardeşimi dağa götürdüler. 5 yıldır kardeşim kayıp, annem geçen yıl kardeşimin hasretinden vefat etti. Onlar evimizi yıktılar ve yaktılar. Ciğerimiz yanıyor. Ben de kardeşim gelene kadar canımı dahi alsalar buradan ayrılmayacağım. Ben sadece kardeşimi istiyorum. Ben Cumhurbaşkanımıza devletimize bizlere destek verdiği için teşekkür ediyorum.'' diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından grup, oturma eylemi yaptı.

Grup bir süre sonra terör örgütü PKK aleyhine sloganlar atarak, ayrıldı.

Gruba Şehit-Gazi Sen Hakkari İl Başkan Şirin Adıyaman ve Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman da destek verdi.