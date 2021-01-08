İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Terörle mücadele, tarihinin en güçlü dönemindedir. Terör örgütü PKK'nın kala kala 320 elemanından daha aşağı bir elemanı kaldı. Aslında sayı farklı ama biz onu bir süre sonra 'sürpriz' olarak tekrar söyleyeceğiz."
Bakan Soylu: PKK'nın kala kala 320 elemanından daha aşağı bir elemanı kaldı
08.01.2021 - 16:04 | Son Güncelleme: 08.01.2021 - 16:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Terörle mücadele, tarihinin en güçlü dönemindedir. Terör örgütü PKK'nın kala kala 320 elemanından daha aşağı bir elemanı kaldı. Aslında sayı farklı ama biz onu bir süre sonra 'sürpriz' olarak tekrar söyleyeceğiz."
Kaynak: AA
Etiketler : Süleyman Soylu,
758473 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/758473.aspx
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