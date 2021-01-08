Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Terörle mücadele, tarihinin en güçlü dönemindedir. Terör örgütü PKK'nın kala kala 320 elemanından daha aşağı bir elemanı kaldı. Aslında sayı farklı ama biz onu bir süre sonra 'sürpriz' olarak tekrar söyleyeceğiz."