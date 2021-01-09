Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Endonezya’da Cakarta’dan Pontianak kentine hareket eden bir yolcu uçağının bugün kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğünü ve bu olayda 60’tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Dost ve kardeş Endonezya halkının acısını paylaşıyor, bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, acılı yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.