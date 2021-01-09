Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Endonezya’da Cakarta’dan Pontianak kentine hareket eden bir yolcu uçağının bugün kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğünü ve bu olayda 60’tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Dost ve kardeş Endonezya halkının acısını paylaşıyor, bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, acılı yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığından Endonezya’da düşen uçakla ilgili açıklama
09.01.2021 - 17:04 | Son Güncelleme: 09.01.2021 - 17:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dost ve kardeş Endonezya halkının acısını paylaşıyor, bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, acılı yakınlarına başsağlığı diliyoruz." denildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı,
758721 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/758721.aspx
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