Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Endonezya'da bir yolcu uçağının düşmesi sonucunda çok sayıda can kaybının meydana geldiğini öğrenmekten derin üzüntü duydum. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, acılı yakınlarına ve kardeş Endonezya halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.