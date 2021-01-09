Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Endonezya'da bir yolcu uçağının düşmesi sonucunda çok sayıda can kaybının meydana geldiğini öğrenmekten derin üzüntü duydum. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, acılı yakınlarına ve kardeş Endonezya halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Şentop'tan, Endonezya'da düşen uçakta hayatını kaybedenler için taziye mesajı
09.01.2021 - 20:40 | Son Güncelleme: 09.01.2021 - 20:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya'da düşen uçakta hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Etiketler : Mustafa Şentop,
758771 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/758771.aspx
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