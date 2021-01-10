Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkesinin ve milletinin güvenliğini sağlamak için yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Operasyonların gece-gündüz, dağ-bayır demeden büyük bir kararlılıkla devam ettiğini ifade edilirken, terörle mücadelenin "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar" süreceğini vurgulandı.

Bu kapsamda; son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 8’i büyük, 35’i orta çaplı olmak üzere toplam 43 operasyon icra edildiği, operasyonlar sonucu 226 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.