Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkesinin ve milletinin güvenliğini sağlamak için yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.
Operasyonların gece-gündüz, dağ-bayır demeden büyük bir kararlılıkla devam ettiğini ifade edilirken, terörle mücadelenin "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar" süreceğini vurgulandı.
Bu kapsamda; son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 8’i büyük, 35’i orta çaplı olmak üzere toplam 43 operasyon icra edildiği, operasyonlar sonucu 226 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.