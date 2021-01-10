Yerlikaya, Twitter hesabından, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun teşrifleriyle İstanbul Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğümüzü ziyaret ettik. Toplumsal etkinlikler ve olaylar başta olmak üzere doğal afetlerde etkin şekilde görev yapan polisimize başarılar diliyorum." paylaşımı yaptı.
Süleyman Soylu, İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü'nü ziyaret etti
10.01.2021 - 18:20 | Son Güncelleme: 10.01.2021 - 18:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Etiketler : süleyman soylu,
758998 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/758998.aspx
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