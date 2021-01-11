Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İBB’nin Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okutmasının yüz yıllık kâbusu hortlattığını ifade eden Göksu "Bu milletin hafızasında CHP’ye dair onarılmaz acılar ve silinmez korkular vardır. Bu milletin hafızasında camilerin ahır yapılması korkusu vardır. Bu milletin hafızasında ezanın yasaklanması korkusu vardır. Bu milletin hafızasında kılık kıyafetinden dolayı insanların idam edilme korkusu vardır. Bu milletin hafızasında ‘İstiklâl Mahkemeleri’ korkusu vardır" dedi.

Fırsatını bulur bulmaz aynısını yaptılar

CHP zihniyetinin yasakçı olduğunu belirten Göksu İSMEK’te başörtülü kadınlara yapılan hakaretlere ve işten çıkarmaları hatırlatarak şunları söyledi:

"CHP’nin şimdilerde özgürlük havarisi kesildiğine bakmayın. Geçmişte ikna odaları adı altında, genç kızlarımıza baskı yaptılar, mobbing uyguladılar, başlarını açmak için zorladılar. Açmayanları okullarından attılar. Bugün atanan rektörleri siyasî olmakla suçlayanlar bilsinler ki, bu CHP ikna odalarının kurucusu Nur Serter’i milletvekili, tarihin en büyük yasakçısı eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz’ü CHP Genel Başkan danışmanı, Üniversitesinin kapısında bekleyip başörtülü kızları içeri almayan Mustafa Akaydın’ı belediye başkanı yaptı. Şimdi görüyoruz ki yıllar geçmesine rağmen değişmediler. İBB’de fırsatını bulur bulmaz, İSMEK’te yine aynı şeyi yaptılar. CHP’li yöneticiler, İSMEK’te başörtülü kadınlara hakaret ettiler, mobbing yaptılar, işten çıkardılar."

Bunlar takiyeci

Takiyecilik ve samimiyetsizliğin CHP zihniyetini tutarsız hale getirdiğini söyleyen Göksu "Gezi olaylarında İstanbul’u yakıp yıkarak başbakanlık ofisine yürüyenlerin alnından öpüp, Amerika’da kongre merkezine girenlere terörist demişlerdir. Takiyecilik; seçim zamanı Eyüp Sultan’da Kur’an asli lafzıyla okuyup, seçimden sonra Şeb-i Arus’un tahrif edilmesine göz yummaktır. Takiyecilik; seçimden önce "israfı sona erdireceğiz” deyip, seçimden sonra İstanbulluların trilyonlarca lirasını kendi reklamı için harcamaktır. Tutarsızlık ve samimiyetsizlik seçimden önce “hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağıma namus sözü veriyorum” deyip, seçimden sonra onbinlerce insanı işinden etmektir. Velhasıl, takiyecilik, samimiyetsizlik ve tutarsızlık; “katil polis” diye slogan atanlara destek çıktıktan sonra Twitter’dan şehit polis Fethi Sekin’in fotoğrafını paylaşmaktır.

CHP'nin genetik hafızasında var

Maalesef Türkiyemiz’in travmalarla dolu siyasi tarihi bu zihniyetin hastalıklı genetik yapısının ürettiği semptomları yaşayarak geçmiştir. Bu semptomları makyajla ve şovlarla gizlemeye çalışmaktadırlar. Çünkü CHP’nin genetik hafızasında bunlar vardır. CHP’nin kurumsal DNA’sında; dogmatiklik, yasakçılık, kibir, ötekileştirme, takiye ve beceriksizlik vardır. CHP’nin genetiğindeki bu özelliklerin İstanbul’a yansıması ise yönetim kuraklığı ve bereketsizlik olmuştur."