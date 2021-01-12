Karara göre, 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilecek.
Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.
Sağlık çalışanlarına ek ödeme için yeni karar Resmi Gazete'de
12.01.2021 - 01:23 | Son Güncelleme: 12.01.2021 - 01:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerinde görevli personele, 1 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle ek ödeme yapılabilme kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Karara göre, 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilecek.
Etiketler : resmi gazete,sağlık çalışanları ek ödeme,
759269 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/759269.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER